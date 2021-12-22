В Краснодаре полиция ищет мужчину, гулявшего с ружьем в руках

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция Краснодара проводит проверку по информации в соцсетях о появлении в одном из районов города мужчины с ружьем, сообщил ТАСС начальник пресс-службы местного УМВД Артем Коноваленко.

Ранее в соцсетях очевидцы разместили информацию о том, что по аллее Чекистов идет молодой человек с ружьем в руках. "В настоящее время на основании этой информации проводится проверка, устанавливается личность данного человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал глава пресс-службы.