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В Краснодаре полиция ищет мужчину, гулявшего с ружьем в руках

По словам очевидцев в соцсетях, мужчину с оружием заметили на аллее Чекистов

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция Краснодара проводит проверку по информации в соцсетях о появлении в одном из районов города мужчины с ружьем, сообщил ТАСС начальник пресс-службы местного УМВД Артем Коноваленко.

Ранее в соцсетях очевидцы разместили информацию о том, что по аллее Чекистов идет молодой человек с ружьем в руках. "В настоящее время на основании этой информации проводится проверка, устанавливается личность данного человека. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал глава пресс-службы.

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РоссияКраснодарский край
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