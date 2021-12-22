Первичные слушания по делу россиянина Клюшина в Бостоне назначены на 3 января

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) проведет первичные слушания по делу россиянина Владислава Клюшина, обвиняемого в киберпреступлениях, 3 января. Об этом заявил судья Дональд Кэбелл на заседании суда в режиме видеоконференции.

"Первичные слушания назначаются на 3 января", - сказал он.

Судья пояснил Клюшину, что он обвиняется в махинациях на торгах с помощью киберсредств. Суд также решил, что пока россиянин останется под стражей.

Защита Клюшина предлагала освободить его под залог, указывая, что его паспорт находится у американских властей и он не сможет покинуть страну. Однако судья не счел эти основания достаточными для освобождения россиянина. Представители прокуратуры в ответ заявили, что "Клюшин не является рядовым российским гражданином", поскольку "на работе у него находился бывший офицер спецслужб", и может сбежать.

Представители обвинения также заявили, что Иван Ермаков, которого американские власти считают причастным к кибердеятельности, направленной на вмешательство в выборы в США в 2016 году и работу Всемирной антидопинговой лаборатории, состоял на работе в компании Клюшина М-13.

Дело Клюшина

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, сообщала ранее газета Le Matin Dimanche. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. В субботу Клюшин был экстрадирован в США.

Россиянина обвиняют в США в причастности к хакерским атакам в отношении американских компаний, а также в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, которая якобы ранее была похищена.

По одному делу с Клюшиным проходят еще четыре россиянина - указанный выше Иван Ермаков, а также Михаил Ирзак, Николай Румянцев и Игорь Сладков.