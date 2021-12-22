Суд продлил арест бывшему вице-премьеру Мордовии Меркушкину по делу о взятке и хищении

ТАСС, 22 декабря. Ленинский районный суд Саранска продлил на три месяца арест обвиняемому в даче взятки в размере 7 млн рублей и подозреваемому в хищении бюджетных средств в размере более 270 млн рублей бывшему заместителю председателя правительства Мордовии - министру целевых программ Алексею Меркушкину. Суд продлил ему срок содержания под стражей до 28 марта, сообщается в четверг на сайте суда.

"22 декабря Ленинский районный суд Саранска продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Мордовия - министра целевых программ 43-летнего А. Меркушкина на три месяца. Срок содержания под стражей продлен по 28 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Меркушкин в 2015 году дал взятку в сумме более 7 млн рублей управляющему отделением Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации Тренькину. Также вместе с бенефициаром ПАО КБ "МПСБ" Гришиным и бывшим первым заместителем председателя правительства Мордовии Мазовым Меркушкин подозревается в хищении более 270 млн рублей из бюджета с ноября 2015 года по март 2019-го, когда в собственность Республики Мордовия был продан имущественный комплекс "Мордовэкспоцентр" по заведомо завышенной цене.