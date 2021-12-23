В Боливии при падении минивэна с высоты 1000 м погибли семь человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате падения минивэна с обрыва на юге Боливии. Об этом сообщила в среду газета Diario Correo del Sur.

"Падение было с высоты примерно 1 000 метров, немного больше", - приводит издания слова врача из муниципалитета Сан-Лукас Владимира Бетанкура.

По его данным, при падении выжила только одна женщина. Ее состояние оценивается как стабильное.

По предварительным данным, водитель мог не справиться с управлением на дороге, которую размыло из-за дождей.