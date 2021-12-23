Спасатели ищут матроса, пропавшего в заливе Анива на Сахалине

ТАСС, 23 декабря. Матрос пропал с судна в заливе Анива на Сахалине, поиск ведут суда в районе происшествия, планируется вылет вертолета, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"22 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пропаже матроса с судна, находящегося в заливе Анива. К поискам немедленно приступили суда, находящиеся в районе происшествия, а также выдвинувшееся в этот район спасательное судно "Атлас", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по региону поступило обращение о применении вертолета Ми-8 МЧС России, который вылетает со спасателями на борту на поиски в четверг.

Залив Анива находится в Охотском море у южного берега острова Сахалин. По данным синоптиков, в четверг в южных районах Сахалина небольшой снег, местами на побережьях слабая метель, ветер северный скоростью 7-12 метров в секунду, местами на побережьях его скорость достигает 12-17 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов мороза.