В ДФО возбудили дело об отмывании денег по факту поставки живого краба в Корею и Японию

ХАБАРОВСК, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту легализации на Дальнем Востоке 193 млн рублей с незаконной поставки живого краба в Японию и Корею. Об этом сообщили журналистам в Управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"В результате реализации решений межведомственных совещаний под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина <...> возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере")", - говорится в распространенном релизе.

По данным следствия, организовал преступление фактический собственник трех крупных предприятий Сахалинской области вместе с другими членами преступной группы. В 2014-2016 годах была осуществлена незаконная поставка живого краба в Японию и Республику Корея с предоставлением в таможенные органы РФ недостоверных сведений о стоимости. Отмечается, что разница с ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах офшоров.

"При этом часть преступных доходов в размере 193 млн рублей использована для совершения финансовых операций по приобретению в 2017 года имущества и активов юридического лица на территории Хабаровского края, осуществляющего деятельность в сфере рыболовства. Таким образом, полученные от контрабанды средства вложены в легальную экономику, тем самым сокрыто их криминальное происхождение", - уточняется в сообщении.