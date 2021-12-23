В Приморье задержали подозреваемых в кражах с электроподстанций

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемых в кражах деталей и оборудования с электроподстанций в Приморье, похищенное они сбывали в пунктах приема металла. Общий ущерб превысил 1,9 млн рублей. Возбуждены уголовные дела, сообщила в четверг пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Руководители электросетевой компании ранее обратились в правоохранительные органы с информацией о краже имущества. Заявители сообщали, что неизвестные с марта по август этого года незаконно проникали на опасные производственные объекты и похищали медные детали, переносные заземления и другое оборудование. Полицейские установили личности четырех жителей Приморья в возрасте от 31 года до 44 лет, промышлявших кражами деталей из цветного металла.

"Всего на счету задержанных свыше 20 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в городе Владивостоке, Надеждинском и Кавалеровском районах, а также в Октябрьском округе Приморского края. Общий ущерб, причиненный электросетевой компании, превысил 1,9 млн рублей. Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Кавалеровский" возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Кража")", - приводятся в сообщении слова руководителя пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой.