В Приамурье иностранца приговорили к 12 годам тюрьмы за содействие терроризму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил гражданина иностранного государства к 12 годам тюрьмы за пропаганду деятельности запрещенной в России радикальной идеологии международной террористической организации "Исламское государство", сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Амурской области.

Иностранец был задержан сотрудниками УФСБ в июле 2020 года. Установлено, что мужчина причастен к распространению призывов к насильственным вооруженным действиям, оправданию радикальных взглядов, а также попыткам создания на территории Амурской области экстремистской ячейки.

"Приговором 1-го Восточного окружного военного суда иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), ч. 2 ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с содержанием в течение первых четырех лет в тюрьме, с лишением права выхода в сеть "интернет" сроком на три года", - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.