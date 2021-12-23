На западе Мексики в жилом районе взорвался грузовик с пиротехникой

МЕХИКО, 23 декабря. /ТАСС/. Грузовик, перевозивший пиротехнические изделия, взорвался в среду в районе Сабино в городе Морелия, столице штата Мичоакан на западе Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa.

Взрыв повредил жилой дом, расположенный рядом с местом, где было припаркован автомобиль. Известно, что один человек получил травмы и ожоги, ему потребовалась госпитализация. Сведений о возможных причинах случившегося обнародовано не было.

По мере приближения новогодних и рождественских праздников, когда в Мексике значительно повышается спрос на фейерверки, число подобных инцидентов растет. В начале декабря взрыв уничтожил мастерскую по производству пиротехники в штате Пуэбла. Погибли шесть человек, в том числе двое детей, еще более 10 получили травмы и ожоги. Такая же трагедия в муниципалитете Тультепек в штате Мехико позднее в текущем месяце унесла жизни двух человек, еще пятеро пострадали.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, находившийся в Тультепеке. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.