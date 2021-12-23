В Приангарье привлекли к уголовной ответственности главу поселения, где сгорело 28 домов

ИРКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области привлекли к уголовной ответственности главу муниципального образования, не заключившую своевременно договор на обслуживание электрических сетей в поселке Дальний, где в мае 2021 года сгорело 28 домов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Обвиняемая своевременно не заключила с энергоснабжающей организацией контракт на обслуживание электрических сетей, находящихся в поселке Дальний. Впоследствии замыкание проводов, находившихся в аварийном состоянии, привело к возникновению пожара в мае 2021 года. В результате огнем было уничтожено 70 муниципальных жилых помещений, а также личное имущество граждан, проживавших в сгоревших квартирах. Размер причиненного ущерба составил 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Имя обвиняемой следствие не раскрывает. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о главе Дальнинского сельского поселения. На сайте муниципалитета его главой указана Татьяна Смирнова.

Женщина также обвиняется в фиктивном приеме на муниципальную службу своей родственницы. По фиктивным табелям учета рабочего времени производился расчет оплаты труда, деньги зачислялись на банковскую карту.

Прокуратура Нижнеилимского района Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципалитета. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовное дело направлено в Нижнеилимский районный суд для рассмотрения.

Пожар в поселке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, произошел днем 19 мая, его площадь составила 4,2 тыс. кв. м. Сгорели девять жилых домов и 19 нежилых. Жертв нет. Без жилья остались девять семей. Причиной пожара стал обрыв проводов на линии электропередачи.