На трассе в ХМАО при пожаре гусеничного вездехода пострадали пять человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Пожар гусеничного вездехода произошел на автодороге в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Предварительно пострадали пять человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"Пожар гусеничного вездехода произошел на 41-м км автодороги Стрежевой - поселок Ваховск Нижневартовского района. По предварительным данным, погибших нет, пострадали пять человек, они доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте ГУ МЧС по ХМАО, пострадавшие направлены в Стрежевскую городскую больницу в Томской области. На ликвидацию пожара выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники.

