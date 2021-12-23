В Калмыкии сотрудника колонии подозревают в превышении должностных полномочий

ЭЛИСТА, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника колонии-поселения № 3 УФСИН России по Республике Калмыкия, вывозившего осужденных для ведения строительных работ в доме начальника пенитенциарного учреждения, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 6 и 24 июля 2021 года подозреваемый, находясь при исполнении должностных обязанностей, в отсутствии разнарядок на вывод осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, осуществил вывоз двух осужденных для выполнения строительных работ по месту проживания начальника колонии в поселок Яшкуль Яшкульского района Калмыкии. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") на основании материалов, представленных УФСБ России по республике, добавили в пресс-службе ведомства.