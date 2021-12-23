Пятеро пострадавших при возгорании вездехода в ХМАО остаются в больнице

ТОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Один из пострадавших при возгорании вездехода в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) доставлен в реанимацию больницы города Стрежевой Томской области в тяжелом состоянии. Остальные четверо пострадавших также находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

"Четверо мужчин находят в хирургическом отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина в возрасте 37 лет госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали ТАСС в экстренных службах региона, пожар гусеничного вездехода произошел на автодороге в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в ночь на четверг, пострадали, по предварительным данным, пять человек. Как уточнили агентству в пресс-службе УМВД по Югре, гусеничный вездеход участвовал в работах по укатке зимней дороги, в транспортном средстве работники - жители города Стрежевого - остались на ночлег. По данным на сайте ГУ МЧС по ХМАО, на ликвидацию пожара выезжали 10 человек личного состава и три единицы техники.