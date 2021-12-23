Уголовное дело возбудили после избиения топ-менеджера "Ростелекома" в баре в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения топ-менеджера компании "Ростелеком" Игоря Зимина в баре гостиницы в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился вице-президент по прикладным проектам "Ростелекома" Игорь Зимин. "Мужчина сообщил, что ночью в баре гостиницы на Озерковской набережной, дом 26, неизвестный несколько раз ударил его по голове после замечания о некультурном поведении в общественном месте. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказал собеседник агентства, добавив, что нарушителю может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Информации об обращении Зимина за медицинской помощью не поступало.