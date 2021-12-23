Источник сообщил об обысках в департаменте имущественных отношений мэрии Новосибирска

ТАСС, 23 декабря. Обыски проводятся в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска в рамках возбужденного ранее уголовного дела. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Проводятся следственные действия, факт такой есть. Там работают Следственный комитет и полиция", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мероприятия проходят в рамках возбужденного ранее уголовного дела.

Как сообщается на сайте департамента, основные цели учреждения - эффективное управление муниципальным имуществом и городскими землями, осуществление контроля за использованием муниципального имущества и городских земель и выработка и реализация единой политики в области земельных и имущественных отношений.