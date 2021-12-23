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Более 20 многоэтажек и соцобъекты в Омске остались без тепла из-за ремонта теплопровода

Подачу тепла восстановят к 16:00 мск

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ремонт теплопровода в Омске стал причиной отключения от теплоснабжения и горячего водоснабжения более 20 многоэтажных жилых домов, школы, детского сада, торгово-развлекательного комплекса и трех административных объектов. Об этом сообщает мэрия города.

"Причина и адрес отключения: ремонт теплопровода Д-820 мм, Дианова, 16. <...> Дата отключения: <...> 9:40 (6:40 мск). Предварительная дата включения: 23.12.2021 19:00 (16:00 мск)", - говорится в сообщении.

В списке объектов, отключенных от теплоснабжения, шесть шестнадцатиэтажных, пять двенадцатиэтажных, семь девятиэтажных и три пятиэтажных многоквартирных жилых дома, в которых проживают несколько тысяч человек.

В настоящий момент в Омске около минус 2 градусов, вечером ожидается похолодание до минус 5 градусов.

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