Житель Красноярска ранил ножом врача и двух сотрудников полиции

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Мужчина в Красноярске ударил в спину ножом врача, приехавшего к нему на вызов, и ранил двух сотрудников полиции. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщение в полицию поступило от жительницы Красноярска, заявившей о том, что ее брат бьет их мать. На место прибыли участковый и сотрудник ППС. В ходе разбирательства полицейские узнали, что у мужчины психическое расстройство и вызвали врачей.

"Во время осмотра медиками мужчина распылил в воздух газовый баллончик и нанес врачу один удар ножом в область спины <...>, нанес полицейским ножевые ранения в область бедер", - сообщили в СК.

Мужчина был задержан. Врач доставлен в больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В ГУ МВД сообщили ТАСС, что оба полицейские получили незначительные ранения ног.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.