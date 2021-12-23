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Суд взыскал с "Лукойл-Коми" почти 127 млн рублей по иску Росприроднадзора

Изначально управление Росприроднадзора требовало с компании 394 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 23 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Коми частично удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал с ООО "Лукойл-Коми" 126,9 млн рублей задолженности по платежам за размещение отходов производства и потребления, следует из информации из картотеки арбитражных дел.

"Заявленные требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лукойл-Коми" в пользу Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Коми и Ненецкому автономному округу 126 млн 945 тыс. 165 рублей 78 копеек", - говорится в резолютивной части решения суда.

В эту сумму вошла задолженность перед ведомством в 91,7 млн рублей, а также пени на сумму 35,1 млн рублей. Помимо этого, в доход федерального бюджета взыскано 64,5 тыс. рублей государственной пошлины.

Изначально управление Росприроднадзора требовало с компании 394 млн рублей. Таким образом суд снизил сумму взыскания более чем в три раза.

Межрегиональное управление Росприроднадзора подало в суд на компанию в декабре 2020 года, требуя взыскать задолженность по платежам за размещение отходов производства и потребления за 2017 год и пени. В ходе споров на судебном заседании в ноябре этого года представители компании признали долг в сумме 91,747 млн рублей и пени в сумме 12,542 млн рублей и возразили против удовлетворения остальной части заявленных требований.

На рассмотрении суда еще находится дело по иску Минприроды Коми на 2,2 млрд рублей. Иск связан с ущербом, нанесенным лесам Усинского лесничества на площади почти 89 га, которые, по данным Минприроды, пострадали в результате разлива технической воды в районе головных сооружений "Лукойл-Коми" в Усинском районе Коми.

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