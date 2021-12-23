Сторонника ИГ из Дагестана, пытавшегося выехать в Сирию, осудили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Низами Алисултанова к семи годам и четырем месяцам колонии общего режима за участие в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и попытку выехать в Сирию для участия в незаконном вооруженном формировании. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в августе 2015 года мужчина с целью вступления в ряды ИГ вместе с гражданской супругой и двумя детьми пересек российско-азербайджанскую границу, после чего вылетел в Турцию. Находясь в Стамбуле, Алисултанов по указанию лица, с которым общался по вопросу пересечения турецко-сирийской границы, приехал в приграничный населенный пункт. При попытке выехать в Сирию мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов Турции. Позднее он был депортирован в Москву.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Сулейман-Стальского районного суда Республики Дагестан от 22 ноября 2016 года и по настоящему приговору, в виде лишения свободы на срок семь лет и четыре месяца в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Алисултанов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Подготовка к участию в незаконном вооруженном формировании").

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал, добавил представитель суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.