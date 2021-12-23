Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Легковая машина врезалась в грузовик на востоке Москвы, один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На улице Ибрагимова, 5а, водитель автомобиля "Тойота" врезался в стоящий грузовик "МАН". В результате происшествия женщина, находившаяся в автомобиле "Тойота", от полученных травм скончалась, водитель "Тойоты" с тяжелыми травмами доставлен в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причину стоянки фуры в неположенном месте. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.