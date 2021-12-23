{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России возбуждены 9 440 уголовных дел в связи с незаконным оборотом наркотиков

По словам врио начальника ГУНК МВД России Кирилла Смурова, в 2021 году было выявлено более 25 тыс. дикорастущих наркосодержащих растений

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили в текущем году 9 440 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, выявлено более 12 тыс. административных правонарушений. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России по итогам заседания очередного оперативного штаба ведомства по профилактике правонарушений под руководством первого замминистра Александра Горового.

"В ходе операции "Мак" в текущем году выявлено свыше 25 тыс. дикорастущих наркосодержащих растений, по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, возбуждено 9 440 уголовных дел, выявлено более 12 тыс. административных правонарушений", - сказали в пресс-центре. Об этом доложил врио начальника ГУНК МВД России Кирилл Смуров.

Горовой акцентировал внимание руководителей территориальных органов на пресечении противоправной деятельности преступных групп, которые специализируются на производстве и сбыте наркотиков с использованием высоких технологий, а также контрабанде запрещенных средств. "Им поручено взять под личный контроль мероприятия по недопущению вовлечения населения, особенно молодежи, в незаконный оборот наркотиков. Нужно активнее формировать в обществе антинаркотическое мировоззрение, привлекать к этой работе волонтеров и общественные организации", - добавили в ведомстве.

Также первый замминистра обратил внимание на вопросы обеспечения правопорядка в период предстоящих новогодних и рождественских праздников и напомнил, что мероприятия должны планироваться с учетом действующих в регионах санитарно-эпидемиологических ограничений.

Кроме того, в ходе заседания начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова доложила о результатах работы по противодействию незаконной миграции, которая проводится в рамках операции "Нелегал-2021", а также урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в России с нарушением установленного порядка.

Теги
Россия
Расследование убийства Бориса Немцова
Адвокат заявил, что следствие не продвинулось в поисках заказчиков убийства Немцова
По словам Вадима Прохорова, на данный момент установлены лишь исполнители убийства, а заказчики и организаторы не найдены
Читать полностью