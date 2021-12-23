СК задержал подозреваемого в оскорблении памяти ветерана в Смоленской области

ТАСС, 23 декабря. Следователи задержали жителя Смоленской области, который подозревается в размещении в интернете информации, оскорбляющей память ветерана Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По результатам мониторинга СМИ, а также по материалам, поступившим из прокуратуры области и регионального УФСБ России, возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления памяти защитников Отечества и унижения чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным пресс-службы прокуратуры Смоленской области, мужчина в одной из социальных сетей оставил комментарии под публикацией о портрете ветерана Великой Отечественной войны на фасаде школы №22 в Смоленске. Отмечается, что его высказывания выражают явное неуважение к памятным датам России и унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.