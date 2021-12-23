Уголовное дело возбудили в Башкирии после нападений бездомных собак на детей

ТАСС, 23 декабря. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на детей в Калининском районе Уфы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нападения бездомных собак на детей в Калининском районе Уфы", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что 16 и 19 декабря бродячие собаки напали на 13-летнюю девочку и 10-летнего мальчика. Дети получили ранения от их укусов.

"По факту бездействия должностных лиц органа местного самоуправления, не организовавших мероприятия по отлову безнадзорных животных, прокуратура Калининского района Уфы организовала доследственную проверку. По ее результатам следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.