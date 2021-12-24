В ФРГ из-за ледяного дождя произошло ДТП с участием около 50 автомобилей

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием примерно 50 автомобилей произошло в Германии у города Амберг (федеральная земля Бавария). Об этом сообщила в четверг вечером газета BILD.

По ее данным, несколько человек получили травмы. Сейчас автобан номер шесть, на котором случилась авария, полностью закрыт в обоих направлениях. Причиной ДТП стал ледяной дождь.

"Проблема в том, что во всей Верхней Франконии (округ - прим. ТАСС) шел ледяной дождь. Даже коллеги испытывали трудности, когда добирались до места аварии", - отметили в правоохранительных органах.