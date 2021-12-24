Жительницу Хабаровска заподозрили в подделке медотводов от вакцинации против COVID-19

ТАСС, 24 декабря. Жительница Хабаровска подозревается в изготовлении фейковых медицинских справок, в том числе медотводов от вакцинации против COVID-19. Возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба управления МВД России по региону.

"Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску получили информацию, что посредством социальных сетей и мессенджера неизвестные предлагают получить различные медицинские документы в обход официальных процедур. В перечне предлагаемой документации значились справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19, справки о прохождении ПЦР-тестов, заключения различных медицинских комиссий. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), - говорится в сообщении.

Подозреваемая - 42-летняя жительница Хабаровска - была задержана полицейскими при передаче денежных средств за фейковую медицинскую справку. При себе у женщины находился пластиковый кейс, в котором оперативники обнаружили и изъяли порядка 70 поддельных печатей различных государственных учреждений, в том числе относящихся к сфере здравоохранения. Кроме того, изъяты готовые фальшивые медицинские документы - справки с результатами ПЦР-тестирования, заключения медицинских комиссий по различным вопросам, незаполненные бланки санитарных книжек с фальшивыми печатями.

"Безработная злоумышленница ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Установлено, что к медицине фигурантка никакого отношения не имеет, никаких должностей в здравоохранительных и иных государственных учреждениях никогда не занимала. Справки она изготавливала у себя в квартире, используя домашнюю оргтехнику. Поддельные документы подозреваемая заверяла печатями, которые приобрела у неизвестных лиц через Интернет", - добавили в ведомстве.

Задержанной грозит до двух лет лишения свободы.