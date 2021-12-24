В Приангарье возбудили дела о злоупотреблении при оснащении детсада на средства бюджета

ИРКУТСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовные дела в связи с тем, что в Боханском районе чиновники подписали акт приема-передачи имущества для детского сада на сумму свыше 5,7 млн рублей при том, что фактически этого имущества не было. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"При фактическом отсутствии имущества детского сада на сумму свыше 5,7 млн рублей региональной службой жилищного и строительного надзора выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства проектной документации, а должностным лицом администрации подписан акт приема-передачи приобретенного имущества в полном объеме. <…> Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Оснащение должны были приобрести для детского сада на 60 мест, построенного в 2020 году по нацпроекту "Демография" более чем за 123 млн рублей. Объект в селе Буреть Боханского района был принят и оплачен за счет средств регионального и местного бюджетов.