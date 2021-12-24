Стрельба произошла в торговом центре в пригороде Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате перестрелки в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в онлайн-формате представитель полицейского управления Оук-Брука.

"Два человека, которые были знакомы, открыли стрельбу друг по другу в одном из коридоров торгового центра. Несколько человек пострадали <...>", - сказал он.

Представитель полиции добавил, что четверо пострадавших доставлены в больницу, среди них, предположительно, один из стрелявших. Другой стрелявший задержан. Угрозы жизни пострадавших нет. Полиция продолжает проверку торгового центра на случай, если там скрываются еще преступники. Информация о причинах приведшего к стрельбе конфликта не приводится.