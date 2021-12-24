На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 3,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту примерно в 3,5 км зафиксирован из вулкана Шивелуч на Камчатке, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Это может повлиять на низколетящие самолеты.

"Высота вулканического облака - 3 500 м над уровнем моря. Продолжается рост лавового купола, сильная фумарольная активность, раскаление лавового купола и горячие лавины сопровождают этот процесс. Видео и спутниковые данные показали сильную фумарольную активность вулкана. Иногда газовопаровые шлейфы содержат некоторое количество пепла, эти шлейфы перемещаются к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около пяти тыс. человек. Высота Шивелуча - 3 283 м над уровнем моря, возраст - 60-70 тыс. лет.