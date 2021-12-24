В Красноярске восемь школ эвакуировали после ложного сообщения о минировании

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Учащиеся восьми школ в Красноярске эвакуированы после ложного сообщения о минировании, рассказал в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"По городу восемь школ эвакуировано", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о ложном минировании.

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Учащиеся школы №143 эвакуированы в соседний детсад, передает корреспондент ТАСС. В школьном дворе находятся пожарная машина и расчет.