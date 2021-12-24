Автобус врезался в мачту освещения в Москве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус врезался в мачту освещения на Севастопольском проспекте в Москве, в результате пострадала женщина-пассажир. Об этом сообщили в пятницу в столичной прокуратуре.

"На Севастопольском проспекте рейсовый автобус частного перевозчика врезался в мачту городского освещения. На момент происшествия в автобусе находились 15 пассажиров. По предварительной информации, пострадала женщина - пассажир автобуса. Она госпитализирована", - сказано в с сообщении в телеграм-канале.

Прокуратура проводит проверку исполнения частной компанией-перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.