При досмотре машины в Подмосковье обнаружили бочку с 47 кг марихуаны

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, перевозивших в машине в Подмосковье 47 кг марихуаны. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на трассе М5 "Урал" по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны трое мужчин в возрасте 39, 50 и 54 лет", - сказала она.

По словам Петровой, при досмотре автомобиля, на котором ехали подозреваемые, полицейские обнаружили пластиковую бочку с порошкообразным веществом растительного происхождения. "По результатам исследования, проведенного экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, ее содержимое является наркотическим веществом - каннабисом (марихуаной) общим весом более 47 кг", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело (ст.30, ст. 228.1 УК РФ). В настоящее время подозреваемые арестованы.