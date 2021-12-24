Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве священнослужителя в Нефтекамске

ТАСС, 24 декабря. Суд в Башкирии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве священнослужителя в Нефтекамске. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Священнослужителя нашли убитым в собственной квартире в башкирском городе Нефтекамске 20 декабря. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, им оказался 26-летний житель города Бирска.

"Подозреваемый в убийстве священнослужителя из Нефтекамска заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, 4 декабря мужчины познакомились в такси по дороге в Нефтекамск. Подозреваемый попросил потерпевшего пустить его к нему домой переночевать. Вечером между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость несколько раз ударил хозяина дома ножом в грудь и живот, после чего скрылся.