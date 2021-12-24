Сотрудник полиции в Астрахани подозревается в мошенничестве

АСТРАХАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Астраханской области в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, подозреваемого в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Следственным управлением СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, зная о том, что у находящегося в его подчинении сотрудника в декабре 2021 года истекает срок контракта о прохождении службы в органах внутренних дел РФ, предложил передать ему денежные средства в размере 1 млн рублей за решение вопроса о продлении срока контракта. Получив от подчиненного часть денег в размере 500 тыс. рублей наличными, а оставшуюся часть - рыбной продукцией, подозреваемый распорядился ими по собственному усмотрению, не имея при этом намерения и фактической возможности выполнить обещанное.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, в настоящий момент назначено проведение служебной проверки, в связи с поступившей информацией о выявленном факте противоправного деяния, совершенного руководителем УЭБиПК регионального УМВД. "Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.