СМИ: погибший при взрыве в суде в Индии, вероятно, был террористом

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Погибший в минувший четверг при взрыве в здании суда в индийском городе Лудхиана (штат Пенджаб), вероятно, и был террористом, устанавливавшим взрывное устройство. Об этом сообщает в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По его информации, тело подозреваемого в организации теракта опознали, им оказался некий Гагандип Сингх, бывший полицейский. Он был уволен со службы в 2019 году за причастность к торговле наркотиками, отсидел два года в тюрьме и вышел на свободу в сентябре.

Как указывает телеканал, эти данные подтверждают информацию главного министра штата Пенджаб Чаранджита Сингха Чанни, который ранее заявил о том, что теракт в здании суда может быть связан с так называемом делом Маджитхии, которое в тот момент рассматривали судьи. Бикрам Сингх Маджитхия - местный политик, бывший министр регионального правительства, в настоящее время находится под следствием по подозрению в связях с наркоторговцами. Чанни отметил, что пока нет доказательств причастности к этому взрыву пропакистанских сил или сепаратистских группировок.

Ранее в пятницу газета The Times of India со ссылкой на источники сообщила, что, якобы по данным индийской контрразведки, взрыв в суде в штате Пенджаб был спланирован пакистанской разведкой и осуществлен группой диверсантов из числа сторонников отделения этого региона от Индии.

Взрыв в городе Лудхиана произошел в четверг на третьем этаже здания местного суда, сработало самодельное взрывное устройство. В результате, по последним данным, один человек погиб и еще пятеро получили ранения. Первоначально сообщалось о двух погибших.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за эту акцию. Власти штата Пенджаб обратились к центральному правительству и Министерству внутренних дел Индии с просьбой оказать помощь в проведении расследования.