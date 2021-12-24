ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестный застрелил мужчину в кафе в Екатеринбурге, подозреваемого ищут "по горячим следам". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области и пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

"Сегодня вечером в Железнодорожном районе города Екатеринбурга совершено особо тяжкое преступление, в результате которого погиб человек. В помещении точки быстрого питания, расположенной вблизи автобусной остановки "Билимбаевская", мужчина за столиком пил чай. Неожиданно вошел неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске, и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся. Личность погибшего мужчины оперуполномоченные уже установили: по некоторым данным, это мужчина 1965 года рождения, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Как добавили в областном управлении Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). "Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. Выполняются иные процессуальные действия по установлению и задержанию подозреваемого "по горячим следам ", - сказали в пресс-службе СУ СК России.