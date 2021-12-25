Прокуратура проверит законность работы общепита в Смоленском госуниверситете спорта

ТАСС, 25 декабря. Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту законности организации деятельности общепита на территории общежития Смоленского госуниверситета спорта, ректор которого подозревается в хищении денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"На территории университета расположено предприятие общественного питания. По поручению прокурора области организована проверка по факту законности размещения и осуществления деятельности предприятия общественного питания в здании общежития университета", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы, предприятие общепита, осуществляющее коммерческую деятельность, расположено на 15-м этаже общежития Смоленского государственного университета спорта. "В ходе проверки будет установлен организатор и выгодоприобретатель в результате деятельности этой организации, а также будет проверена законность использования государственного имущества университета предприятием общественного питания", - добавили в сообщении.

Ранее в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Незаконное присвоения или растрата денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). По версии следствия, он совместно с директором подразделения вуза с июня 2020 по июнь 2021 года похитили более 1,5 млн рублей. Также на территории вуза была обнаружена майнинговая ферма, незаконно подключенная к сетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, составил более 4 млн рублей.