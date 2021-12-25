В центре Москвы врач-хирург выпал из окна больницы Вишневского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Врач-хирург выпал из окна кабинета на седьмом этаже больницы им. А. В. Вишневского, он госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 24 декабря врач-хирург НМИЦ им. А. В. Вишневского упал из кабинета, расположенного на седьмом этаже. Он жив, госпитализирован в реанимацию. В ходе осмотра комнаты, из окна которой мужчина упал, следов борьбы не обнаружено, окно не повреждено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, предварительно, в момент инцидента пострадавший был пьян. Проводится проверка.