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В центре Москвы врач-хирург выпал из окна больницы Вишневского

Он упал с высоты седьмого этажа

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Врач-хирург выпал из окна кабинета на седьмом этаже больницы им. А. В. Вишневского, он госпитализирован. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 24 декабря врач-хирург НМИЦ им. А. В. Вишневского упал из кабинета, расположенного на седьмом этаже. Он жив, госпитализирован в реанимацию. В ходе осмотра комнаты, из окна которой мужчина упал, следов борьбы не обнаружено, окно не повреждено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, предварительно, в момент инцидента пострадавший был пьян. Проводится проверка.

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