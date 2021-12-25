На трассе в Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с фурой

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, в результате пострадала пассажир автобуса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 94-м км трассы М-4 "Дон" автобус Neoplan совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка автобуса", - сказали в пресс-службе. Всего в автобусе находилось семь человек.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.