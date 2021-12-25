{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На трассе в Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с фурой

Один человек пострадал

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, в результате пострадала пассажир автобуса. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"На 94-м км трассы М-4 "Дон" автобус Neoplan совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка автобуса", - сказали в пресс-службе. Всего в автобусе находилось семь человек.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги
Россия
Избившего PR-директора ФК "Спартак" приговорили к 2,5 года условно
Жафара Боровкова признали виновным по двум эпизодам причинения тяжкого вреда здоровью и по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести
Читать полностью