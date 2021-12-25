Лавина перекрыла движение по федеральной автодороге, соединяющей Красноярский край и Туву

ТАСС, 25 декабря. Сход лавины произошел на федеральной автодороге Р-257 "Енисей", соединяющей Красноярский край и Туву. Движение перекрыто, говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Ермаковского района Красноярского края.

"Получена информация о сходе лавины на 603-м км автодороги Р-257. Проезд перекрыт в обе стороны", - говорится в сообщении. Сейчас на месте работают дорожные службы.

Ранее ЕДДС района сообщала, что на участке автодороги с 600-го по 610-й км из-за сильной метели видимость ограничена 50 метрами. Водителей призывают воздержаться от дальних поездок.

Федеральная трасса "Енисей" - основная автодорога, которая связывает Красноярск с Хакасией и Тувой, а также выходит к монгольской границе в районе пункта пропуска Хандагайты.