На Кубани из-за дождей поднялся уровень рек в Анапе, Новороссийске и Крымском районе

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Уровень рек из-за обильных осадков поднялся в районе Анапы, Новороссийска и Крымском районе Краснодарского края, сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Со вчерашнего дня в крае идут дожди. В некоторых районах поднялся уровень воды в реках. Напряженная ситуация сейчас в Анапе, Новороссийске и Крымском районе. Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке на своих территориях", - написал он.

Губернатор уточнил, что там, где это необходимо, работает спецтехника, проводится очистка русел рек. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток 26 декабря. На наиболее опасных участках уже выставили посты наблюдения, добавил Кондратьев.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что режим повышенной готовности введен в девяти муниципальных образованиях региона, ситуация находится на особом контроле ведомства. По состоянию на 18:00 мск на территории региона действовал циклон.

В частности, в Новороссийске из-за выпадения осадков и поднятия уровня воды в реке Озерейка произошло подтопление четырех приусадебных участков в селе Глебовское, вода в домовладения не заходила. Из-за сильного южного ветра эффект нагонной волны образовался в поселке Сукко вблизи Анапы, где произошло подтопление придомовой территории жилого комплекса "Резиденция Утриш", а также перелив через проезжую часть автодороги, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Все оперативные службы муниципалитетов переведены на усиленный режим. Организованы дополнительные бригады ресурсоснабжающих организаций, за состоянием водных объектов круглосуточно следят специалисты ЕДДС.