Пять человек отравились угарным газом в Казани

ТАСС, 25 декабря. Пять человек, включая двух детей, в субботу отравились угарным газом в частном доме в Казани. Двое доставлены в больницу, погибших нет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Вечером 25 декабря от дежурного врача станции скорой медицинской помощи города Казани поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе двух детей, в частном доме по адресу: Казань, Приволжский район, ул. Поперечно-Кукушкинская", - говорится в сообщении.

Девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения были доставлены в медучреждение с отравлением средней и легкой степени тяжести соответственно. Женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались.

Причина происшествия устанавливается.