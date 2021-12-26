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В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ростовом погибли три человека

Шесть человек пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Ростовской области, три человека погибли, шесть пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли три человека, еще шесть получили травмы", - сказал он.

Ранее в субботу из-за погодных условий в Ростовской области ввели ограничения движения общественного транспорта в ряде районов. В регионе неустойчивая погода, наблюдаются отрицательные температуры, а также осадки в виде дождя и снега.

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