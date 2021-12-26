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Ребенок погиб в ДТП в двумя легковыми машинами в Подмосковье

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Встречное столкновение двух легковых машин произошло в Подмосковье, в результате девятилетний ребенок погиб, мужчина пострадал. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 14:30 мск в деревне Михали в Егорьевском муниципальном районе произошло встречное столкновение двух легковых машин. В результате ДТП в автомобиле Lada Kalina девочка девяти лет погибла, мужчина пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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