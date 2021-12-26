Источник: в Москве эвакуировали ТЦ "Метрополис" из-за мужчины с гранатой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мужчина украл товар в ТЦ "Метрополис" в Москве и достал предмет, внешне похожий на гранату, когда его остановили охранники. Посетителей ТЦ эвакуировали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ТЦ "Метрополис" мужчина зашел в магазин парфюмерии, украл товар, на входе его пытались остановить охранники, но неизвестный достал предмет, похожий на гранату и смог убежать", - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает нарушителя. Посетители ТЦ самостоятельно эвакуировались на улицу.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа.