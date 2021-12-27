Аксенов заявил, что сообщников у керченского стрелка не было

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Студент, который 17 октября 2018 года устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, не имел сообщников вопреки существующим домыслам, сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Помните, осенью 2018 года случилась трагедия в политехническом колледже Керчи. Как только позвонили, я бросил дела и помчался туда. Две машины - с охраной, оружием. Ехали часа два, "Тавриду" еще не построили. По дороге читаем так называемые новости: нападавших десять человек, двенадцать, пятнадцать… Что вообще происходит? На место приехали, к этому времени стало понятно, что террорист был один. Но вы не представляете, каких усилий стоило переубедить людей", - рассказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что встречался по этому поводу с родителями, учениками, преподавателями. "Более пятисот человек собралось в зале. Говорю: вот записи с камер видеонаблюдения, вот свидетели. Нет, не верят, что не было сообщников. И ссылаются на анонимные источники. Где-то что-то слышали", - добавил Аксенов.

17 октября 2018 года днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, порядка 50 были госпитализированы. Нападавший покончил с собой. В первую годовщину трагедии установили памятный знак около мемориального камня у входа в Керченский политехнический колледж. В 2021 году на кладбище, где похоронены жертвы трагедии, открыли мемориал.