Полиция задержала мужчину, укравшего ограждения на ЦКАД в Подмосковье на 2,5 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл металлические фрагменты дорожного ограждения на Центральной кольцевой автомобильной дороге возле подмосковной деревни Борисово на сумму более 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию о краже сообщил представитель одной из компаний, обслуживающих ЦКАД. "В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан по месту жительства 36-летний местный житель", - сказала Петрова.

Задержанный признался в краже. Он сообщил, что похищал металлические конструкции для продажи в пункт приема металла. В отношении него возбуждено уголовное дело (ст. 158 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.