СМИ: число жертв тайфуна "Раи" на Филиппинах возросло до 389

БАНГКОК, 27 декабря. /ТАСС/. Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна "Раи" возросло до 389 человек. Об этом в понедельник сообщило Philippine News Agency.

По его данным, пострадали 1 146 человек, 64 числятся пропавшими без вести. При этом более 4,2 млн жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

Отмечается, что власти Филиппин организовали более 1,1 тыс. эвакуационных центров для оказания помощи пострадавшим.

Вместе с тем тайфун нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству республики на сумму 16,7 млрд песо ($332,8 млн) и 5,3 млрд песо ($105,6 млн) соответственно. Кроме того, тайфун полностью разрушил более 167 тыс. жилых домов.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. 22 декабря президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении на год режима чрезвычайного положения на территории нескольких регионов.