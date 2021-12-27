Пожарные потушили горевший на Киевском шоссе грузовик с пропаном

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили загоревшийся грузовик с пропаном на Киевском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

"В 14:27 мск открытое горение ликвидировано, и в 14:38 мск пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в районе 36-го км Киевского шоссе горит грузовик с пропаном. Была угроза взрыва. Движение в обе стороны было перекрыто. Пожарные в ходе тушения применяли бронещиты и аэродромный пожарный автомобиль.