В Омске при столкновении двух автобусов пострадал пятилетний ребенок

ОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись во вторник утром в Омске. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по Омской области, в результате ДТП пострадал пятилетний ребенок.

"Один из автобусов не выдержал дистанцию [и врезался в впереди идущий автобус]. Пострадал ребенок примерно пяти лет, который был с мамой. Состояние его не тяжелое", - сказали в пресс-службе.

По данным УГИБДД, в одном из автобусов было шесть пассажиров, во втором - двадцать. На сайте регионального ГУ МЧС уточняется, что ДТП произошло в 07:21 (04:21 мск) в Ленинском округе Омска. На месте работают пять сотрудников МЧС и одна единица техники.