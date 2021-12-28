Главред "Спутника и погрома" не оставлял предсмертной записки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Главный редактор внесенного Роскомнадзором в список запрещенных издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин, погибший накануне в центре Москвы, не оставил предсмертной записки, рассказал ТАСС его коллега Святослав Павлов.

"Нет, записки не было. По крайней мере, то, что растиражировано в соцсетях, - это фейк", - сказал он.

Просвирнин погиб в понедельник днем, выпав с четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре. В руках у него нашли газовый баллончик и нож. Для определения обстоятельств его гибели будет проведена судмедэкспертиза. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент происшествия он находился под воздействием наркотиков.

Просвирнин был главным редактором националистического издания "Спутник и погром", запущенного в 2012 году. В 2017 году оно было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.